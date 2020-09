Le parcours Zachée débute à Saint-Cyr-sur-Loire

La paroisse Notre-Dame-de-Choisille lance pour la 4e année le parcours Zachée, ces enseignements sur 8 mois, avec deux rencontres par mois de 20h30 à 22h, des exercices à faire chez soi et des échanges sur les exercices. C'est donc un vrai parcours, un vrai engagement. Le premier rendez-vous, c'est demain avec comme sujet : être acteur de la création. Détails avec Patrick Choutet, paroissien de Notre-dame-de-Choisille, sur Saint-cyr-sur-Loire, La Membrolle et Mettray.

Les moments d'échange se dérouleront donc à la salle paroissiale de Saint-cyr-sur-Loire, avec la présence du père Thibault Bruère demain de 20h30 à 22h.

Ce parcours existe partout en France depuis une quinzaine d'année et été pensé par Pierre-Yves Gomez, professeur de management à Lyon et membre de la communauté de l'Emmanuel.

On parle aussi patrimoine et surtout de ceux et celles qui le font vivre, notamment dans les musées. L'association Musées en Centre Val de Loire réunit 62 sites de notre région et vient de signer un partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale. A terme le but est d'organiser plusieurs formations toute l'année pour les professionnels des musées.

Et à Chinon, on cherche des adeptes pour ouvrir de nouveaux sites de compost collectif. Le CPIE, le collectif d'initiative pour l'environnement et le smictom veulent doubler voire tripler les points de compostages collectif dans les 5 ans, dans le chinonais. Il faut minimum 10 utilisateurs et maximum 30 personnes pour qu'un point de compostage collectif fonctionne bien.