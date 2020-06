Le parvis de Notre-Dame de Paris a rouvert

Les opérations de nettoyage réalisées à plusieurs reprises ont permis de diminuer très fortement les concentrations dangereuses de plomb. Alors, un peu par surprise, vendredi, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a donné un avis favorable à la réouverture, qui a donc été autorisée par le préfet de police de Paris. Par sécurité, un nettoyage régulier du site sera assuré par la ville et des prélèvements seront également effectués avec un protocole précis. Le chantier sera aussi très contrôlé pour éviter que des poussières de plomb ne se déposent encore sur l’esplanade.



La réouverture de l’esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Paris a eu lieu en présence des personnalités de la ville et du diocèse de Paris

Et comme s’il s’agissait d’une inauguration tellement l’émotion était intense à Paris hier chacun a pris la parole pour rendre hommage à Notre-Dame et à ce qu’elle représente. Anne Hidalgo la maire de Paris a parlé "d’un grand moment puisqu’il vient non pas effacer ce qui s’est passé, mais permettre de retrouver ce lieu exceptionnel, de retrouver Notre-Dame, de se retrouver." Mgr Aupetit l’archevêque de Paris dans un élan spirituel a déclaré : "le jour de la Pentecôte, pour nous c’est un signe extraordinaire de pouvoir retrouver ce lieu. On peut réadmirer de près notre chère cathédrale, cet endroit si magnifique où tant de gens viennent voir, admirer et contempler. Donc nous sommes heureux de pouvoir revenir ici, de pouvoir nous réunir, c’est vrai que dans le contexte actuel c’est comme une libération et nous espérons que nous pourrons tous nous retrouver ici de manière fraternelle."



Et où en est le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris ?

Le chantier de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame a été suspendu pendant un mois et demi. Mais malgré la contamination au plomb, malgré le coronavirus, l’objectif d’ouvrir Notre-Dame aux touristes et aux fidèles en 2024 sera tenu estime le général Jean-Louis Georgelin le président de l’établissement publique en charge de la restauration de la cathédrale. Le chantier reprend donc progressivement. Quelques personnes ont pu revenir fin avril mais les travaux reprendront réellement le 2 juin. Les vestiaires et les douches ont été réaménagés pour permettre à 70 compagnons de poursuivre le chantier tout en respectant les gestes barrières. La prochaine phase importante sera le démontage de l’échafaudage complétement déformé par les flammes. Il était au cœur du brasier et aujourd’hui il fragilise, déstabilise encore l’édifice. Quand il sera enfin retiré, et c’est une étape très périlleuse, la restauration de la cathédrale à proprement parler pourra enfin commencer.