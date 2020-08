Le pèlerinage "M de Marie" arrive à Paris

Le "M de Marie" arrive à Paris. Un pèlerinage qui traverse la France sur les traces des apparitions mariales, formant sur le territoire un M comme Marie. Le 14 août, une partie des pèlerins du "M de Marie" va traverser Paris avec une procession, de la chapelle de la rue du Bac au parvis de la cathédrale Notre-Dame. Selon Olivier Bonnassies, l'un des organisateurs du pèlerinage, "des équipes de missionnaires vont aller à la rencontre des gens, pour parler de la foi. Ce sera un prétexte pour rappeler le lien entre la vierge Marie et la France".

Origine du pèlerinage

Olivier Bonnassies rappelle que ce pèlerinage provient du "mouvement des "vierges pèlerines" qui avait, avant l’an 2.000, transporté 108 statues et icônes en France". Cette marche s’est ensuite étendue dans le monde entier. L’organisateur du festival soutient que "beaucoup de gens se prennent au jeu, et qu’il y a eu depuis l’existence de ce pèlerinage des conversions très étonnantes".

"La foi se perd depuis des générations"

Pour le pèlerin, "le vrai drame c’est la foi qui se perd depuis des générations et des décennies". Cette traversée de Paris va alors permettre de "parler de Jésus et Marie, de la foi", précise Olivier Bonnassies. "Ce pèlerinage est une véritable dévotion population" admet-il.

L’acte solennel de l’archevêque de Paris

Le 15 août prochain, depuis la basilique du Sacré-Cœur, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, consacrera la capitale aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Pour Olivier Monnassies, "c’est un acte solennel très important. Et manifester de manière publique, ça nous change et nous engage."