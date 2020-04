"Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main" (Jn 3, 31-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous.

Celui qui est de la terre est terrestre,

et il parle de façon terrestre.

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous,

il témoigne de ce qu’il a vu et entendu,

et personne ne reçoit son témoignage.

Mais celui qui reçoit son témoignage

certifie par là que Dieu est vrai.

En effet, celui que Dieu a envoyé

dit les paroles de Dieu,

car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure.

Le Père aime le Fils

et il a tout remis dans sa main.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;

celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie,

mais la colère de Dieu demeure sur lui. »



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard