"Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main" (Jn 3, 31-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous.

Celui qui est de la terre est terrestre,

et il parle de façon terrestre.

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous,

il témoigne de ce qu’il a vu et entendu,

et personne ne reçoit son témoignage.

Mais celui qui reçoit son témoignage

certifie par là que Dieu est vrai.

En effet, celui que Dieu a envoyé

dit les paroles de Dieu,

car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure.

Le Père aime le Fils

et il a tout remis dans sa main.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;

celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie,

mais la colère de Dieu demeure sur lui. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

Hier, Saint Jean nous disait que « Dieu a tellement aimé le monde qu’Il nous a envoyé son Fils Unique » pour que toute personne obtienne la vie éternelle.



Aujourd’hui, Saint Jean insiste pour nous dire que Jésus, le Fils Unique du Père, est vraiment le chemin unique pour connaître son Père et Notre Père, pour approcher le mystère de son Amour.

Ainsi, nous n’aurons jamais fini de lire et méditer la Parole de Dieu et les Evangiles

pour entrer plus avant dans le mystère de Dieu Amour, Trinité Sainte, Père, Fils et

Esprit Saint.



Jésus, le Fils Unique envoyé par le Père nous dit les Paroles de Dieu, car Dieu lui

donne l’Esprit sans compter « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main ».



Le Fils de Dieu a été envoyé par le Père pour faire participer les hommes à la Vie divine. Ceux qui accueillent la Parole de Jésus sont remplis par l’Esprit Saint et accèdent au Salut…



Ceux et celles qui laissent de côté la Parole de Dieu, la Bible et les Evangiles, ceux-là et celles-là se privent de pouvoir accueillir la joie de la foi.



Ceux et celles qui ont rencontré le Fils bien-aimé du Père en lisant et en priant la Bible

et les Evangiles, tous ces adultes qui ont été baptisés pour Pâques, tous les baptisés du monde entier, ceux-là et celles-là connaissent la joie d’être aimé de Dieu, d’être Enfants de Dieu.



Seigneur Notre Dieu, Tu aimes ton Fils et lui a tout remis entre ses mains.

Seul à venir d’en-Haut, Il est aussi le seul à pouvoir témoigner de ce qu’Il a vu et entendu.

Aide-nous à recevoir son témoignage et nous possèderons la vie et la joie éternelle.