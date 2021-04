Le Père Eric Mouterde devient secrétaire général adjoint de la CEF

Le Père Eric Mouterde va rejoindre l'équipe de 6 personnes du secrétariat général de la CEF, chargée d'accompagner l'ensemble des évêques dans leurs missions.

Les évêques travaillant au sein de commissions, qu'il s'agisse de la commission doctrinale, de la commission sur la liturgie des sacrements, sur la catéchèse, sur les liens avec le judaïsme...

Entre Lyon et Paris

"Je vais passer le début la semaine à Paris et serai la fin de la semaine à Lyon, rattaché à la paroisse Saint-Paul et au service du doyenné de la Presqu'île et du doyenné des Brotteaux, pour pouvoir garder un enracinement paroissial et un bon équilibre dans le ministère", explique le Père Mouterde.