"Le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et ..." (Jn 16, 23b-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Amen, amen, je vous le dis :

ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ;

demandez, et vous recevrez :

ainsi votre joie sera parfaite.

En disant cela, je vous ai parlé en images.

L’heure vient où je vous parlerai sans images,

et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.

Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ;

or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous,

car le Père lui-même vous aime,

parce que vous m’avez aimé

et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti.

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;

maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »

Source AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

Dieu est-il un distributeur automatique ? Jésus est-il un code confidentiel

donnant accès à un compte inépuisable immatriculé au ciel ?

La réponse est dans la question.

Alors pourquoi Jésus dit-il aux disciples : "ce que vous demanderez au Père, il

vous le donnera en mon nom." et pourquoi ajoute-t-il : "Demandez et vous recevrez,

pour que votre joie soit complète."

Sans doute est-il bon de revenir un instant au contexte de cette promesse.

Nous sommes au soir où Jésus va être arrêté. Autour de lui ses plus proches

disciples, ceux à qui il vient de laver les pieds. Il les appelle "amis" parce que le

disciple ou le serviteur ne savent pas tout de leur maître. Eux savent tout.

Et quand ceux-là demanderont au Père, c'est au nom de ce Fils dont désormais,

ils savent tout et dont ils savent aussi ce que lui aurait demandé. Quand ils

demanderont au Père au nom du Fils, c'est comme si le Fils demandait par leur

intermédiaire. Ils demandaient autrefois au Fils et le Fils intercédait auprès du Père.

Désormais, c'est par leurs voix que le Fils s'adressera au Père. il demanderont en son

nom.

Et nous, oserons-nous demander au nom du Fils, au nom du Christ ?

Agissons-nous vraiment en son nom ? Vivons-nous vraiment de sa vie ?

Si tel est le cas, peut-être pouvons nous demander aussi en son nom.

Mais que te demander alors ô Père si ce n'est de vivre de la vie de ton Fils et de

la partager au monde ?

amen