"Le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé..." (Jn 16, 23b-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Amen, amen, je vous le dis :

ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ;

demandez, et vous recevrez :

ainsi votre joie sera parfaite.

En disant cela, je vous ai parlé en images.

L’heure vient où je vous parlerai sans images,

et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.

Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ;

or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous,

car le Père lui-même vous aime,

parce que vous m’avez aimé

et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti.

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;

maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

« Un jour vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en Joie », nous dit Jésus. Et il nous donne l’exemple de la maman qui accouche. « Elle souffre et connaît l’angoisse parce que son heure est arrivée. Mais quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance, tout heureuse que son enfant soit en vie ».



La souffrance est bien réelle. Qu’elle envahisse notre corps, notre esprit et notre âme, la souffrance est une torture que Jésus a connue, au Jardin des Oliviers, sous le fouet des soldats romains, trahis par ses amis, cloué sur la croix. Jésus a souffert sous Ponce Pilate et porté sa croix jusqu’au calvaire où il a rendu l’esprit.



Jésus a vraiment souffert, connu la condamnation de l’innocent. Jésus a connu la souffrance de la mort d’un ami jusqu’à en pleurer.

Jésus a connu les souffrances de toute la famille humaine.



Mais la souffrance n’a pas eu le dernier mot. La Vie du ressuscité est plus forte. La Joie de l’amour vainqueur sur toute haine l’emporte. Il y a parfois des pleurs de Joie. « Une Joie que personne ne nous enlèvera »

Une Joie de la foi qui n’est pas fabriquée par soi-même, ni par un euphorisant, mais qui est vraiment un cadeau de Dieu, un don de la Vie plus forte que toute mort.



En ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, en ces jours où nous aspirons à la vraie Joie avec Toi, aides-nous, Seigneur, à vivre toute souffrance comme une coopération à l’enfantement d’un monde nouveau où la Vraie Joie sera en tous.