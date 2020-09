Le père Vincent Cardot, un curé qui fait le buzz sur Tik Tok

Le père Vincent Cardot est un jeune prêtre. A 30 ans il a en charge la paroisse de Nogent en Haute-Marne. C’est aussi le responsable des jeunes pour le diocèse de Langres. Et c’est justement au contact des ados qu’il a découvert Snapchat, instagram puisTik Tok.

Pour rappel, le réseau Tik Tok est un réseau basé sur le divertissement. Des vidéos très courtes de 15 secondes pour raconter une blague, relever un défi. Le Père Vincent Cardot adopte donc très vite les codes et en profite pour parler de Jésus. Témoignage sur la prêtrise, résumé express des homélies de la messe dominicale, le curé de Nogent répond aussi sans tabou aux nombreuses questions qui lui sont posées. Le succès est au rendez vous, avec 45.000 abonnés au compteur, plus de 700.000 vues pour certaines vidéos. Mais il l’assure, son but n’est ni de faire le guignol ni de jouer au prêtre cool mais d’être une porte d’entrée dans l’Eglise.

De la même manière que l’Eglise est présente sur d’autres terrains d’évangélisation, le père Vincent Cardot en est convaincu, l'Église a sa place sur Tik Tok auprès des jeunes.