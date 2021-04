Le Petit Prince a encore de belles années devant lui

A Nice, les 9 et 10 avril : La Poste célèbre les 75 ans du Petit Prince avec le lancement d'un timbre Anniversaire.



La Poste rend hommage à Saint Exupéry qui fut facteur du ciel pour la mythique Aéropostale avec un timbre à l'effigie de son plus grand chef d’œoeuvre, Le Petit Prince.

Disponible dès le 12 avril 2021 dans tous les bureaux de Poste, ce timbre officiel émis à 720 000 exemplaires va voyager et créer une nouvelle fois des liens entre les femmes et les hommes.

On en parle avec olivier d'Agay, petit neveu d'Antoine de Saint Exupéry au micro RCF de Nina Pavan.