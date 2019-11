Le plan du gouvernement pour sauver l'hôpital ne séduit pas les médecins

Hausse du budget hospitalier, primes, reprise de la dette. Edouard Philippe a lâché les cordons de la Bourse. Mais du coté des médecins et des personnels hospitaliers c’est la déception. Le Premier ministre a en effet sorti le carnet de chèques mercredi pour tenter de répondre à la crise hospitalière. Avec notamment l’augmentation de l'enveloppe budgétaire de l’assurance maladie pour l’hôpital. Plus 1,5 milliard d'euros sur trois ans. De même, les tarifs hospitaliers ne baisseront pas jusqu'à la fin du quinquennat, a assuré hier Edouard Philippe. Pour donner un horizon budgétaire plus clair aux hôpitaux. L’objectif national des dépenses d'assurance-maladie qui limite l'enveloppe allouée notamment aux hôpitaux devrait aussi être revu à la hausse. Décryptage de Jean-Baptiste Labeur.