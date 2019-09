"Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand" (Lc 9, 46-50)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

une discussion survint entre les disciples

pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand.

Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur,

prit un enfant, le plaça à côté de lui

et leur dit :

« Celui qui accueille en mon nom cet enfant,

il m’accueille, moi.

Et celui qui m’accueille

accueille celui qui m’a envoyé.

En effet, le plus petit d’entre vous tous,

c’est celui-là qui est grand. »

Jean, l’un des Douze, dit à Jésus :

« Maître, nous avons vu quelqu’un

expulser des démons en ton nom ;

nous l’en avons empêché,

car il ne marche pas à ta suite avec nous. »

Jésus lui répondit :

« Ne l’en empêchez pas :

qui n’est pas contre vous est pour vous. »

Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Il est une parabole que j’aime bien et que je raconte souvent, bien qu’elle ne soit pas dans l’Évangile : c’est la parabole de la zapette.

Vous connaissez la zapette : c’est ce petit instrument que nous avons entre les mains dès que nous nous installons devant la télé, pour changer de chaîne sans nous lever de notre canapé.

Il paraît qu’à l’origine, elle a été conçue pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, celles qui sont clouées sur leur chaise ou dans leur lit, pour les malades, les oubliés, les laissés pour compte, les petits. Ce jour-là, quelqu’un a pensé à eux et s’est préoccupé d’améliorer leur confort. Et, chose extraordinaire, tout le monde a bénéficié de cette recherche.

C’est exactement ce que Jésus nous dit dans cet évangile.

Dans la petite société que forment les disciples, qui est une image en réduction de notre propre société, une question agite chacun : qui est le plus grand ? Et voici qu’à force de se poser cette question, les disciples vont saisis par le démon de la concurrence. Maître, il y a des gens qui se permettent de prêcher sans avoir reçu la formation nécessaire. « Nous avons vu quelqu’un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l’en empêcher. »

La concurrence n’est pas une mauvaise chose en soi. Elle est porteuse d’émulation. Mais elle nous met aussi sur le chemin de l’envie, de la jalousie, un chemin qui mène à la violence. Surtout, elle risque de nous faire oublier que les petits ont aussi des choses, non seulement à nous dire, mais à apporter à tout le monde. Ne cherchons donc pas à savoir qui est le plus grand, le plus beau, le plus fort ; mettons simplement au centre le plus petit, et nous construirons ainsi une vie commune dans laquelle chacun pourra trouver son compte sans léser l’autre.