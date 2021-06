Le Pôle d'appui et de ressources handicap 49 facilite l'accueil des enfants han

Assistante maternelle, professionnelle d'une structure d'accueil de jeunes enfants ou encore d'un club sportif en Maine-et-Loire, le Pôle d'appui et de ressources handicap 49 est là pour vous aider à accueillier les enfants en situation de handicap.

Marion Hardouin est à la manoeuvre dans ce pôle départemental créé depuis un peu plus d'un an.



Vous pouvez contacter le pôle :

Par mail à contact@poleressourceshandicap49.fr

Par téléphone au 06 36 48 7040



Toutes les informations sur le Pôle d'appui et de ressources handicap 49 sont à retrouver sur le sitewww.poleressourceshandicap49.fr