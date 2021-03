Coordonnées du GAEC des Rainettes

Le Potager des Rainettes

Lauriane et Mickaël LEPAIS

Producteurs et transformateurs de fruits et légumes bio

Certifés par VERITAS (FR-BIO-10)

81220 VITERBE

06.77.09.69.42 / 06.60.98.15.60

Site: lepotagerdesrainettes