« Le prêtre n'est pas meilleur qu'un autre, il a juste été choisi » B. Raffara

Dans un peu plus d’une semaine, le dimanche 28 juin, les diacres Jean Dinh Van Hoan et Bruno Raffara seront ordonnés prêtres pour le diocèse d’Angers en la cathédrale Saint-Maurice des mains de Mgr Emmanuel Delmas. Dans le contexte sanitaire actuel, l’évènement sera prioritairement ouvert sur invitations pour les proches et les paroisses dans lesquelles les deux futurs prêtres ont passé leur dernière année de diaconat. Les conditions d’accueil du public ne sont pas encore connues mais des détails seront donnés la semaine prochaine. Rencontre aujourd’hui avec Bruno Raffara, futur prêtre qui répond aujourd’hui, à l’âge de 56 ans, à un appel bien tardif. Explications.