Le prieuré Saint-Jean-de-Garguier se cherche un avenir

Lieu de culte et de pèlerinage à Gémenos, le plus ancien du diocèse de marseille, le prieuré Saint Jean de Garguier s'apprête à accueillir un nouveau partenaire. Le diocèse lance un appel à projets. Amaury Guillem en parle avec le père Olivier Salmeron, vicaire épiscopal, et Perrine Traversier, directrice de l'association diocésaine Le Mistral