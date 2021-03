Le printemps est inexorable : une manifestation pour demander la réouverture des lieux culturels

Depuis un an, le public a été largement privé d’accès à l’art et à la culture.

De nombreux événements ont été annulés.

De nombreux spectacles déprogrammés.

Des sorties de films reportées.

Déjà fermés pendant le premier confinement, les lieux de culture ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir, alors qu’ils ont portes closes depuis 5 mois.

Pour demander leur réouverture, une manifestation nationale est organisée ce week-end. Elle est relayée en Vendée par la scène nationale Le Grand R, le cinéma Le Concorde, et la scène des musiques actuelles Le Fuzz’Yon, qui appellent à un rassemblement dimanche à 11h sur le parvis du Grand R à La Roche-sur-Yon.