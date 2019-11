Le prix de l'amitié judéo-chrétienne

L’Amitié Judéo-Chrétienne de France est la plus ancienne association française pour le dialogue judéo-chrétien. Pour la 1re fois depuis une trentaine d’année, un évêque recevait ce prix, remis alternativement à une personnalité juive et chrétienne.

Un prix important dans le contexte de méfiance envers les religions

Dans son discours aux Bernardin mercredi dernier Mgr Pierre d’Ornellas a évoqué les fragilités et les rejets réciproques des deux religions dans le passé, pour mieux appeler à réparer cette histoire douloureuse au nom de cette « amitié providentielle ». Il a livré un commentaire érudit du texte biblique de la rencontre de Esaü et de Jacob les fils d’Isaac. Il y voit le signe de la réconciliation et de la fraternité judéo-chrétienne.

Ses amis juifs lui ont rendu hommage

Mgr d’Ornellas avait invité plusieurs amis de confession juive la semaine dernière aux Bernardins. Michaël Azoulay, rabbin de la synagogue de Neuilly sur-Seine a témoigné de sa rencontre avec Mgr d’Ornellas dans le cadre du débat bioéthique. C’est en voyant l’engagement de l’Archevêque de Rennes sur cette question de société qu’il a eu envie de s’impliquer aussi dans le dialogue. Il y avait aussi Jean-François Bensahel, Président de la Synagogue Copernic et co-président de « Judaïsme en mouvement ». Il a co-écrit avec Mgr d’Ornellas un livre « juifs et chrétiens, frères à l’évidence ». Il a insisté sur la profondeur de la relation entre les juifs et chrétiens : "plus que de l’amitié, il s’agit de fraternité". En effet, Mgr d’Ornellas comme évêque est successeur des apôtres qui étaient 12 juifs…