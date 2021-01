Le professeur Lejeune sur la voie de la béatification

L’Église catholique vient de reconnaître les vertus héroïques du professeur Lejeune, médecin généticien français à l'origine de la découverte de la trisomie 21. L'héroïcité des vertus porte sur la foi, l'espérance et la charité, vertus théologales, mais aussi sur les vertus cardinales, la force, la prudence, la tempérance, la justice. Pionnier de la bioéthique moderne, Jérôme Lejeune a mis son savoir, sa science au service de la vie et des plus faibles.

La science au service de ses patients

"Son cœur de médecin explique ce mouvement au service des patients quel que soit leur âge, leur handicap. Ce médecin a l’amour inconditionnel pour ses patients. C’était un grand savant honoré dans le monde entier. Il a mis son intelligence au service de la vérité", affirme Aude Dugast, postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune depuis 2012.

Proche de Jean Paul II, le professeur Lejeune devient en 1994, le premier président de l’Académie pontificale pour la Vie créée par le pape polonais. Atteint d’un cancer, il s’est éteint au matin de Pâques, le 3 avril 1994, trente-trois jours après sa nomination. Pour Jean Paul II, Jérôme Lejeune a "toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie et de ses secrets pour le vrai bien de l’homme et de l’humanité, et seulement pour cela". La Congrégation de la cause des saints vient donc de le déclarer vénérable, une première étape vers la canonisation. Il faut désormais la reconnaissance d’un miracle pour que Jérôme Lejeune soit béatifié, puis la reconnaissance d’un second pour qu’il soit déclaré saint.