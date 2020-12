Le projet de loi "séparatisme" porte-t-il atteinte à la laïcité ?

Tout avait commencé le 2 octobre aux Mureaux dans les Yvelines, où le président Emmanuel Macron avait tenu un discours dans lequel il avait nommément pointé l’islamisme radical comme adversaire. C’était deux semaines avant l’assassinat de Samuel Paty.

Depuis cet attentat, des collectifs et mosquées sont dans le viseur du ministère de l’Intérieur. Celle de Pantin en Seine Saint Denis a été fermée, accusée entre autres d'avoir relayé les menaces contre Samuel Paty qui circulaient sur les réseaux sociaux. Une décision difficile à comprendre pour ceux qui la fréquentent. "Spirituellement j’ai besoin de ce lieu de culte. J’ai été très attristée. Dans cette mosquée, on nous parle de la famille, il n’y a rien là-dedans de terroriste", confie Assma, une fidèle.

Plusieurs mesures restrictives pour les libertés individuelles

C'est un exemple des mesures qui pourront être prises avec la loi "confortant les principes républicains". Le contrôle et la dissolution de certaines associations cultuelles seront facilitées. Un article a également été rajouté après l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit de l'article 25 qui instaure un délit contre la haine en ligne, sanctionnant la diffusion d'informations relatives à la vie privée qui pourrait mettre en danger la vie d'autrui. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une autre mesure concerne elle l’instruction en famille, interdite à l’exception de certains cas particuliers et des motifs de santé par exemple.

Ces mesures sont assez restrictives, concernant la liberté de culte, la liberté d’association ou celle d’instruire ses enfants à la maison. Le projet de loi est "inquiétant", estime Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme. "Ces mesures portent atteinte aux libertés individuelles donc nous aurons recours au conseil constitutionnel si ce texte de loi est adopté en l’état", ajoute-t-il.

Lutter contre l'islamisme radical

L’objectif c’est donc de lutter face à l'islamisme radical mais ces deux mots ne figurent pas noir sur blanc dans le projet de loi. De nombreux opposants pointent du doigt le fait que le texte, en voulant lutter contre l’islamisme radical, stigmatise les musulmans. Un constat que partage François Burgat, chercheur émérite au CNRS et islamologue. "On va énoncer l’équivalence entre les musulmans pratiquants et l’exclusion du tissu politique. C’est une attitude extrêmement dangereuse car les gens de Daech rêvent de pouvoir affirmer que tous les musulmans sont en incompatibilité avec la France", lâche-t-il.

Le Conseil d'État a, lui, donné son feu vert au texte mais s’inquiète que l’on touche à l’équilibre entre liberté d’association et nécéssité de les encadrer. En dernier lieu, le Conseil constitutionnel peut bloquer certains points. Un scénario crédible selon Didier Maus, constitutionnaliste : "On est sur une ligne de crête difficile car il y a des droits fondamentaux. Il faut en tenir compte. C’est un exercice délicat et chacun des articles va soulever un certain nombre de questions juridiques", explique-t-il. Le texte doit être débattu à l’Assemblée nationale en janvier.

Une remise en question de la laïcité ?

Parmi ces réserves, une question se pose : le texte ne va-t-il pas remettre en question le principe de laïcité tel qu’on le connaît en France ? C’est une crainte chez certains car tel que le texte se présente, il y aura un contrôle accru de l’État sur les associations cultuelles. Le gouvernement doit composer avec cet équilibre. "On comprend qu’il y a une nécéssité de réponse sécuritaire, pour autant, on vit une remise en question de certains de ces équilibres", selon Éric Vinson, enseignant chercheur à Science Po Paris, spécialiste de la laïcité.

La date de la présentation du texte n’a pas été choisie par hasard : le 9 décembre, 115 ans jour pour jour après la loi de 1905 sur la laïcité.