Le projet du nouveau CCNT et le record du plus long plateau de fromage

> Un nouveau départ pour le Centre Chorégraphique National de Tours. Le CCNT s'apprête à déménager. Direction les anciennes casernes Beaumont et Chauveau, en plein cœur de ville. Un projet culturel et architectural d'envergure.



> Un nouveau record battu hier au parc des expos de Tours. Celui du plus long plateau de fromage du monde. 161 mètres de long. On en parle dans ce journal.



> Et puis la météo. De la grisaille, de la pluie et des orages. Un temps maussade aujourd'hui sur la Touraine. Les températures, elles, restent très douces. Le point dans quelques minutes.