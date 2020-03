"Le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l’autre" (Lc 18, 9-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes

et qui méprisaient les autres,

Jésus dit la parabole que voici :

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier.

L’un était pharisien,

et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :

“Mon Dieu, je te rends grâce

parce que je ne suis pas comme les autres hommes

– ils sont voleurs, injustes, adultères –,

ou encore comme ce publicain.

Je jeûne deux fois par semaine

et je verse le dixième de tout ce que je gagne.”

Le publicain, lui, se tenait à distance

et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;

mais il se frappait la poitrine, en disant :

“Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !”

Je vous le déclare :

quand ce dernier redescendit dans sa maison,

c’est lui qui était devenu un homme juste,

plutôt que l’autre.

Qui s’élève sera abaissé ;

qui s’abaisse sera élevé. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Peut-il y avoir de mauvaises prières d’action de grâce ? – Apparemment, oui. Celle du pharisien de la parabole est de celles-là. Dans sa prière, le « je » (J.E.), la première personne du singulier, est partout : « Je te rends grâce de ce que je… » Et il énumère ses faits d’arme. Quand il nomme les autres, c’est pour les mépriser : « Ils sont ceci, ils sont cela… Bref, je suis bien meilleur qu’eux. »

Jésus, au contraire, valorise la prière du collecteur d’impôts qui a conscience de ses limites et est toute humilité.

Nous n’avons pas de mal à repérer pourquoi l’attitude du pharisien, orgueilleuse et arrogante, est mal venue. Mais faut-il toujours prier comme ce collecteur d’impôts profondément conscient de son péché ? Ce n’est pas sûr. Le philosophe Nietzsche a fortement critiqué un christianisme qui peut sembler fait pour des minables et des sous-hommes. Et les psychologues savent que, si l’orgueil est malvenu, l’estime de soi est nécessaire. Une personne humaine qui n’aurait jamais d’autre forme de prière que celle du publicain de la parabole manquerait de santé spirituelle. Sa profonde contrition vaut à ce moment-là, notamment quand on la met en parallèle avec celle de ce pharisien méprisant et vaniteux, mais il faut espérer que, de temps en temps, le pauvre était aussi dans l’action de grâce.

Jésus lui-même priait ainsi : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c’est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance » (Lc 10, 21). C’est une action de grâce pour les autres, celle que le Père apprécie particulièrement.

Que sa prière devienne la nôtre.