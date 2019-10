"Le publicain redescendit dans sa maison; c'est lui qui était..." (Lc 18, 9-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes

et qui méprisaient les autres,

Jésus dit la parabole que voici :

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier.

L’un était pharisien,

et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :

‘Mon Dieu, je te rends grâce

parce que je ne suis pas comme les autres hommes

– ils sont voleurs, injustes, adultères –,

ou encore comme ce publicain.

Je jeûne deux fois par semaine

et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’

Le publicain, lui, se tenait à distance

et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;

mais il se frappait la poitrine, en disant :

‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’

Je vous le déclare :

quand ce dernier redescendit dans sa maison,

c’est lui qui était devenu un homme juste,

plutôt que l’autre.

Qui s’élève sera abaissé ;

qui s’abaisse sera élevé.

Méditation Pasteure Nicole Fabre

Qu’est-ce que cette foi dont parle le texte, cette foi que le fils de l’homme risque de ne pas trouver sur la

terre ? Avouons que la première parabole, nous déroute. Elle met en scène un juge qui nous semble

odieux. Oui, mais la fin vient interroger notre regard sur notre prière : ne ressemblons-nous pas parfois,

voir souvent à cette veuve ? Nos prières sont insistantes, répétitives car ce que nous demandons nous tient

profondément à cœur, comme une veuve dont la vie est devenue très précaire. Prenons le temps de

regarder comment nous prions. Peut-être que notre demande peu à peu nous fait parler à Dieu comme s’il

était comme ce juge… Qui n’écoute pas, qui se désintéresse de nous, qui ne craint pas Dieu. Notez

l’humour du texte ! Notre manière de prier peut amener à faire vivre en nous deux représentations de

Dieu à l’opposé l’une de l’autre. Car Dieu est fondamentalement celui qui est proche, qui écoute. La foi,

s’est donc savoir à qui l’on s’adresse lorsque l’on prie : un Dieu qui écoute, même nos soupirs dit un texte

de Paul, même ce que nous avons de la peine à formuler. Un Dieu qui accueille et qui transforme nous

rappelle la deuxième parabole. Mais alors, pourquoi ne fait-il pas ce que nous lui demandons ? Dieu ne

fera jamais sans nous. Les psaumes témoigne de cette prière qui véritablement entre en dialogue,

interroge Dieu et le reconnait toujours plus pour qui il est vraiment. Sa présence, son écoute est encore

plus fine que ce que nous pensons. Et sans se lasser, il nous fait découvrir des chemins de vie,

insoupçonnés, même au cœur des situations qui nous contrarient.