Valentin Duthion et Kevin Robert se sont rencontrés dans un séjour pour adultes handicapés. L'un était animateur, l'autre vacancier.

Une amitié est née, et des projets qui se sont concrétisés en 2019 à Lyon. Ils fondent la marque Le Regard Français, des t-shirts et sweet-shirts qui puisent dans la créativité pour faire parler du handicap autrement par des petites phrases piquantes et humoristiques.