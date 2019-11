"Le règne de Dieu est au milieu de vous" (Lc 17, 20-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme les pharisiens demandaient à Jésus

quand viendrait le règne de Dieu,

il prit la parole et dit :

« La venue du règne de Dieu n’est pas observable.

On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !”

En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. »

Puis il dit aux disciples :

« Des jours viendront

où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme,

et vous ne le verrez pas.

On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !”

N’y allez pas, n’y courez pas.

En effet, comme l’éclair qui jaillit

illumine l’horizon d’un bout à l’autre,

ainsi le Fils de l’homme,

quand son jour sera là.

Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup

et qu’il soit rejeté par cette génération. »

Source : AELF



Méditation Père Bernard Devert

Le règne de Dieu est déjà parmi nous.

L’attente du retour du Fils de l’homme ne met pas à mal ce règne pour nous le proposer sans l’imposer.

Dieu privilégie l’homme à toute autre considération ; nous sommes son Espérance.

L’attente du retour est une invitation à un retournement qui s’opère souvent dans le silence : ton Père voit ce que

tu fais en secret, dit Jésus, il te le revaudra (Mt 6, 1-6).

Ainsi, secrètement, l’oreille du cœur se fait plus attentive, le regard plus contemplatif, les mains plus ouvertes et

même oblatives, alors pour reprendre la confidence que nous fait Paul, l’apôtre des Gentils : ‘pour moi, vivre c’est

le Christ.

Il s’agit d’une amitié avec le Seigneur, un magnifique retournement, fait d’émerveillement.

La question n’est pas d’abord de s’efforcer à comprendre mais bien plutôt de se laisser habiter par une relation qui

se fait présence, un appel à être présents, un peu autrement, à ce monde.

Vient l’audace d’aller à contre-courant, plus encore de laisser courir en nous ce désir d’entrer dans une intimité qui

s’effectue au grand jour, celui de la Parole, de l’Eucharistie, de la vie sacramentelle où Dieu n’est pas l’absent,

mais toujours dans une distance libératrice.

Christ nous conduit non pas à parler de Lui, mais à vivre avec Lui.

Le règne de Dieu est déjà parmi nous. Il n’est pas un futur, il est notre avenir.

Le futur est un inconnu, un espoir, alors que l’avenir, dont on pressent combien il nous fait advenir, est une

espérance qui fait entrevoir ce que nous sommes appelés à vivre, prémices d’une anticipation de ce que non

seulement nous vivrons, mais de ce que nous serons.

Une réplique de Jeanne, dans le film de Bruno Dumont, retient vivement l’attention : « Mon Maître, les hommes

sont comme ils sont, mais il nous faut penser, nous, à ce qu’il faut que nous soyons ».

Que faut-il que nous soyons ? Le règne de Dieu parmi nous n’invite-t-il pas chacun à être signe de Celui-là même

qui nous invite à dire « ce je crois », signature d’une vie toujours nouvelle.