Le renouveau urbain de Lens

La ville de Lens a annoncé la semaine dernière son choix de promoteurs et d’architectes.

C'est à la suite d’un appel à projets lancé pour redynamiser d’ici 2021 le centre-ville.

L’objectif est de mieux le connecter au stade Bolaert et au musée du Louvre-Lens.

Cette opération concerne la ZAC Centralité, la Zone d’Aménagement Concerté entre le stade, le musée et le coeur de ville, longue de près de 2 kilomètres, sur 63 hectares.

On y verra bientôt de nouveaux logements, des commerces, des centres sportifs et de loisirs.

La plus haute tour en ossature bois au nord de Paris va même être construite en face de la gare.

Elle va ainsi accueillir l’entreprise internationale Ingiénair qui va créer localement 150 emplois.

Bref, six ans après la création du Louvre-Lens, c’est une nouvelle étape pour la ville.