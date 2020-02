Le retour de Tame Impala

5 ans après son dernier album, Kevin Parker revient aux manettes de cet ambitieux projet musical qu’est Tame Impala, et cette fois-ci encore il a tout réalisé lui-même. Des lignes de basse claires, des influences de Kanye West, des rythmes proches de Daft Punk, des résurgences de Supertramp, Tame Impala est désormais entré dans une nouvelle époque.



Vous voulez dire que les fans vont être surpris des nouveaux titres ?



Tame Impala ça a été tout d’abord l’espoir de nombreux fans d’un renouveau du rock psyché type années 60. Puis, rapidement il y a eu un tournant plus électro. Aujourd’hui, Kevin Parker semble avoir trouver sa voie : « Cet album, dit-il, je le vois comme un résumé de toute ma palette musicale mais aussi comme un catalogue de ce que je veux faire dans le futur, à savoir plus de hip-hop, de musique électronique, voire de dance music »



Adieu le rock psyché, nous sommes beaucoup à le regretter, mais ce que propose le nouveau Tame Impala dans cette poursuite du temps passé est un audacieux mix d’influences.



La pochette de l’album représente une maison dans un village fantôme de Namibie, où le sable s’est accumulé, signe de ces heures qui passent. Et Kevin Parker, que ces plus grands fans nomment le Messie, devient alors le St Augustin de la pop :

« Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne le sais plus. » C’est peut-être cela que nous dit « Lost in Yesterday »