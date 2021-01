Le Rocher Mistral ouvre cet été

Les travaux du Rocher Mistral, futur parc culturel et naturel provençal, avance tranquillement. Valorisation du patrimoine, spectacle vivant, agriculture et préservation de l'environnement, ce projet multiple s'appuie sur un monument vieux de mille ans: le château de la Barben, situé près de Salon de Provence. Une première partie ouvrira en juin prochain, si la situation sanitaire le permet. Le reste ouvrira un an plus tard, en juin 2022, le temps de finir tous les travaux mais aussi d'obtenir les dernières autorisations préfectorales.

En attendant, plus d’une soixantaine d’ouvriers y travaillent depuis septembre. Ils refont les toitures et les terrasses. "C'était un des problèmes majeurs de ce monument historique, il y avait des infiltrations d'eau, il était très fragilisé, il y avait des éléments en péril " explique Vianney d'Alançon, le nouveau propriétaire du château et porteur du projet.

Les spectacles vivants sont aussi en préparation. Une manière de plonger dans les différents siècles de l'histoire du château. Lors de la première ouverture cette année, cinq spectacles seront proposés et deux les rejoindront à l'été 2022. Un marché provençal permanent ouvrira aussi dès le mois de juin 2021, avec de la restauration, de l'animation et de l'artisanat. Il sera ouvert à tous, visiteurs mais aussi habitants.





En tout, 30 millions d'euros sont investis par le propriétaire et ses partenaires. Malgré un conflit avec des habitants récalcitrants, un "non-sujet" pour Vianney d'Alançon, le projet semble susciter de l'enthousiasme. En plus des 200 emplois directs et 200 indirects qui devraient être générés, 400 personnes se sont déjà inscrites pour faire du bénévolat au Rocher Mistral.