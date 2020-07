"Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde"Mt 13, 31-35

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus proposa aux foules une autre parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

à une graine de moutarde

qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.

C’est la plus petite de toutes les semences,

mais, quand elle a poussé,

elle dépasse les autres plantes potagères

et devient un arbre,

si bien que les oiseaux du ciel viennent

et font leurs nids dans ses branches. »

Il leur dit une autre parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

au levain qu’une femme a pris

et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine,

jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles,

et il ne leur disait rien sans parabole,

accomplissant ainsi la parole du prophète :

J’ouvrirai la bouche pour des paraboles,

je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

La graine, le levain, rien que de la vie

et la parole aussi.

En français, le mot parole vient du mot parabole, et l'étymologie de parabole laisse entendre qu'une parabole et donc peut-être une parole, c'est ce qu'on a laissé tomber, c'est ce qu'on a semé en longues parallèles le long du chemin. Car nos chemins sont jalonnés de mots prononcés, d'histoires racontés, de discours, de cris, de questions, des poèmes, des mots oubliés souvent, des mots souvenirs parfois, des mots cicatrices, de mots empoisonnés, des mots comme des graines donnant vie à l'amitié, au désamour, à la colère… En français, parole vient de parabole pour dire les mots tombés le long du chemin. Qui sait ce qui peut en naître ?

Ce qui a pu en naître ? demande Jésus. Rien de moins que le Royaume des cieux semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Une tout petite graine qui préfigure le Royaume immense comme les cieux immenses, incalculables, impensés.

Aussi, ma sœur, mon frère; si tu écoutes, et si les mots sont des graines confiées aux vents, ceux de l'évangile lus ce matin pour toi, vont devenir plante et puis bouton, fleur et fruits. Ce matin une voix les a semés au grès des onde, ces mots de l'évangile, et déjà, ils germent ces mots dans ta tête et dans ton cœur pour que naisse le Royaume au milieu de nous.

Laisse-les croître en toi.

Laisse-nous Seigneur croire en toi.

Amen