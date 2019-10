Le rugby, un ballon ovale et des valeurs

Les fans de l'Ovalie sont en joie. La Coupe du Monde de Rugby a débuté au Japon, le 20 septembre dernier. Elle réunit les 20 meilleures équipes nationales de la planète. Dont la France. Si la compétition réunit les amateurs de l’ovalie, elle peine à déchaîner les foules à l’instar de la Coupe du Monde de Football.

Et pourtant le rugby est peut-être la discipline collective qui illustre le mieux les vertus de ce que doit être un sport collectif. Et ce, depuis son origine. Quand on parle du rugby, on entend d’ailleurs parler de valeurs, uniques ! Tour d'horizon des valeurs de l'Ovalie, avec des professionnels, et des amateurs, tous amoureux transis du ballon ovale, au micro de Jean-François Pibre.