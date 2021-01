"Le sabbat a été fait pour l’homme..." (Mc 2, 23-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Un jour de sabbat,

Jésus marchait à travers les champs de blé ;

et ses disciples, chemin faisant,

se mirent à arracher des épis.

Les pharisiens lui disaient :

« Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat !

Cela n’est pas permis. »

Et Jésus leur dit :

« N’avez-vous jamais lu ce que fit David,

lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim,

lui-même et ceux qui l’accompagnaient ?

Au temps du grand prêtre Abiatar,

il entra dans la maison de Dieu

et mangea les pains de l’offrande

que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres,

et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. »

Il leur disait encore :

« Le sabbat a été fait pour l’homme,

et non pas l’homme pour le sabbat.

Voilà pourquoi le Fils de l’homme

est maître, même du sabbat. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

« Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour

le sabbat. »

Cette parole de Jésus peut se dire aujourd’hui en terme contemporain :

les règlements ont été faits pour l’homme et non pas l’homme pour les règlements.

Les lois, les règles sont utiles mais ne sont pas absolues.





Jésus nous demande d’être intelligents.

Ce qui est absolu dans toute société, ce n’est pas une loi, mais chaque personne, sa vie, sa dignité.

C’est la personne qui est intouchable, et c’est sa conscience qui est la référence ultime, y compris dans le domaine religieux.



Ainsi, Jésus et ses disciples grapillent des épis de blé un jour de sabbat, alors que c’était interdit. Ainsi, en cas de nécessité, de grands besoins – les disciples avaient vraiment faim – ils peuvent transgresser les prescriptions religieuses et ils le font.

Nous sommes tous appelés à vivre notre foi dans un esprit de fidélité intelligente.

En fait, Jésus parlant aux autorités, rend au règles et règlements leur vrai sens : celui de servir et libérer l’homme, et non pas de l’asservir.



Seigneur Jésus, aujourd’hui encore, par ta Parole et par tes actes, tu nous étonnes, tu nous déplaces, tu nous questionnes, y compris dans le domaine de nos pratiques religieuses que nous avions crues intangibles.



Donne-nous de marcher à ta suite, afin de participer à cette liberté que tu tiens de Dieu, Notre Père, avec qui Tu règnes dans la Liberté de l’Esprit Saint.