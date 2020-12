Le Saumurois Simon Holley prend la tête de La République en Marche en Anjou

Professeur d'économie-gestion à Paris, Simon Holley, 28 ans, est le nouveau référent départemental de La République en Marche (LREM) en Maine-et-Loire. Nommé par le bureau national du parti, le Saumurois a déjà les élections départementales de 2021 en ligne de mire. "On désignera des candidats qui, affiliés ou non à LREM, pourront porter sur leur canton des idées concrètes pour faire avancer le département. On est déjà en contact avec un certain nombre de conseillers départementaux en place, qui sont dans une philosophie d'ouverture", assure-t-il.