Le Secours catholique continue d'accompagner les plus fragiles

Afin de ne pas mettre en danger les bénévoles, les salariés et les personnes accueillies, en cette période d'épidémie, le Secours catholique des Côtes d'Armor a pris la décision de fermer ses accueils et de suspendre une grande partie de ses activités. Cependant, il continue d'accompagner les plus fragiles. Les explications de Clémence Chicaud, la déléguée départementale du Secours catholique des Côtes d'Armor.