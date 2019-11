Le secours catholique prépare sa grande collecte

Le secours catholique organise sa grande collecte annuelle ce week end. A cette occasion, nous diffusons un entretien avec François Gomez, le nouveau président de la délégation du secours catholique dans le diocèse de Marseille. Quelle est la situation actuelle dans notre département ? La pauvreté y est-elle plus présente qu'ailleurs ? Quelles populations sont concernées ?

Les fonds récoltés aideront le secours catholique à Marseille. Il cherche de nouveaux locaux pour le siège de sa délégation, plus proches du centre, ainsi qu'un local dans le 3ème arrondissement pour se rapprocher des populations les plus pauvres.