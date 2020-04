Le Secours populaire de Maine-et-Loire lance un appel aux dons

Au bout d'un mois de confinement, le Secours populaire de Maine-et-Loire fait face à une pénurie de denrées alimentaires à distribuer aux plus démunis. "La crise ne fait qu'accentuer les inégalités, avec une baisse des revenus de familles déjà précaires, constate Stéphane Lepage, le secrétaire général de l'association. On a 30 à 50 % de personnes en plus à venir chercher de l'aide alimentaire, dont beaucoup de jeunes et des autoentrepreneurs."