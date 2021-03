Le secteur du bâtiment et des travaux publics recrute

La semaine des métiers du bâtiment a débuté, ce matin (hier, lundi). Visites de chantiers ou d'entreprises, ateliers de découverte des métiers, présentation des formations... Plus de 60 rendez-vous seront ainsi proposés, en Bretagne. L'occasion pour le secteur de faire sa promotion et de trouver de nouveaux collaborateurs. Car le secteur recrute. Raphaël Vasqueze, chargé de recrutement au sein de la fédération du bâtiments et des travaux publics d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, répond aux questions de Dominique Chapron.