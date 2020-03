"Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur : tu l’aimeras" (Mc 12, 28b- 34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander :

« Quel est le premier de tous les commandements ? »

Jésus lui fit cette réponse :

« Voici le premier :

Écoute, Israël :

le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur, de toute ton âme,

de tout ton esprit et de toute ta force.

Et voici le second :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

Le scribe reprit :

« Fort bien, Maître, tu as dit vrai :

Dieu est l’Unique

et il n’y en a pas d’autre que lui.

L’aimer de tout son cœur,

de toute son intelligence, de toute sa force,

et aimer son prochain comme soi-même,

vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :

« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »

Et personne n’osait plus l’interroger.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Nous sommes à Jérusalem, après le dimanche des Rameaux, alors que Jésus vient de débattre de façon très tendue avec des notables juifs qui cherchaient à le prendre au piège de sa parole : cela a commencé avec des grands prêtres, des scribes et des anciens ; cela s’est poursuivi avec des pharisiens et des hérodiens, ensuite avec des sadducéens ; maintenant qu’un scribe est en scène, le lecteur s’attend à ce que l’échange verbal soit du même type : l’homme pose une question-piège, Jésus répond, et la scène se termine par un profond désaccord entre les interlocuteurs.

Eh bien, pour une fois, l’échange verbal est tout autre. La question du scribe est légitime ; tout en étant, par fonction, spécialiste de la loi juive, il a besoin d’y voir clair. Les maîtres juifs ont en effet tiré de leur Ecriture six cent treize préceptes à observer pour ne pas être en faute. Il y a de quoi s’y perdre ! Un homme juste et religieux peut penser que le Dieu biblique n’a que faire d’une morale aussi tatillonne ; d’où l’intérêt de discerner le commandement essentiel.

Jésus répond en citant le Shema Israel, tiré du Deutéronome (6, 4-5), où figure le commandement de l’amour de Dieu ; il y associe le commandement de l’amour du prochain, tiré du Lévitique (19, 18). Le scribe est en parfait accord avec lui ; ce type de discussion peut alors s’arrêter.

Comme quoi il ne faut pas classer les gens. Ce scribe est bien un scribe. Précédemment, d’autres scribes ont voulu tendre un piège à Jésus. Mais celui-là se distingue de son groupe.

L’amour du prochain imprègne tout le passage. Jésus et le scribe se sont respectés. Aide-nous, Seigneur, à savoir que le respect est une dimension majeure de l’amour.