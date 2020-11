Le service catholique des funérailles à l'épreuve de la crise sanitaire

C’est dans un contexte sanitaire inédit que le service catholique des funérailles travaille sans relâche, depuis neuf mois, pour accompagner les proches des défunts dans l’épreuve du deuil. Bouleversement des rites funéraires, limitation du nombre de personnes autorisées à assister aux obsèques d’un proche, il a fallu s’adapter.

Mais à l’heure du deuxième confinement, les contraintes liées à la crise sanitaire semblent s’assouplir vers plus d’humanité. "Les rites sont contraints mais ils ne sont pas interdits. On est dans une humanisation des procédures, dans le respect des normes", explique Christian de Caqueray le directeur de ce service de pompes funèbres chrétien.

DÉCOUVRIR LES ÉTAPES DU PARCOURS FUNÉRAIRE

Aller à l’essentiel dans la ritualité, redonner sens à la mise en bière, l’adieu au visage ou la bénédiction du corps. Les contraintes sanitaires ont paradoxalement permis aux proches des défunts de redécouvrir les étapes du parcours des funérailles. "On redécouvre l’importance de respecter les différentes étapes du parcours des funérailles. C’est des choses sur lesquelles des gens comme nous travaillons au quotidien mais ce ne sont pas des élements de conscience collective", assure Christian de Cacqueray.

DESSERRER L'ÉTAU

Retrouver le sens des rites, faire preuve de créativité, d’inventivité, dans l’épreuve du deuil la résilience est à l’œuvre. Christian de Cacqueray en est convaincu : "L’être humain sait rebondir et il rebondit mieux dans cette deuxième vague que dans la première. Tout le monde partage une même conscience que la ritualité funéraire ne se rejoue pas une seconde fois et qu’il est essentiel de desserrer l’étau et de ne pas infliger des traumatismes supplémentaires aux gens."

