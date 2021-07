Le service n’est que joie !

Avec cette chronique se termine une série de plus de 200 chroniques matinales égrenées au cours de mes sept années de mandat au service du Secours catholique. La première, en septembre 2014 parlait de l’université des Young Caritas que je venais de vivre à St-Malo et je m’émerveillais du dynamisme des jeunes et de leur générosité. Depuis les coups de cœur, ou coups de gueule se sont enchaînés sur tous les sujets : les migrants, le droit à un revenu minimum ou à une alimentation digne, la fraternité, le bénévolat, l’urgence écologique et sociale... J’ai essayé de vous transmettre mes indignations ou inquiétudes face aux drames de la pauvreté , de vous partager aussi l’énergie et la créativité des acteurs du Secours catholique pour combattre toutes ces injustices ?

Mais vous ai-je suffisamment parlé de la joie que j’ai vécu à travers toutes ces rencontres formidables, tous ces visages que je n’oublierai pas, toutes ces personnes maltraités par la vie et qui m’ont appris le courage. Toutes ces "visitations" sur le terrain en France, au Bangladesh en Amazonie ou en Afrique. Oui ce que je retiens de ces 7 ans de présidence, c’est surtout la "Joie" et du fond de ma mémoire est revenu une belle phrase de Tagore ,poète et philosophe indien du XX ème siècle. Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis que la vie n’était que service… Je servis et je compris que le service était joie !

C’est tellement vrai qu’il faut le redire et l’annoncer car la joie se partage, n’est-ce pas ? Merci à RCF et aux matinaliers Antoine Bellier, Stéphanie Gallet et Simon Marty, merci pour ces belles rencontres parisiennes. Merci pour l’accueil toujours chaleureux des antennes locales. Je n’ai jamais été dans un diocèse sans être invitée par les studios RCF qui voulaient profiter de mon passage pour soutenir l’action du Secours catholique local. Le SC et RCF c’est un partenariat de conviction parce qu’ensemble nous pouvons changer le monde !

Bien sûr, je resterai fidèle auditrice de cette matinale que j’ai aimé partager avec vous. Continuons à agir, à dialoguer, à réfléchir ensemble pour que vive la révolution fraternelle et que la joie se partage !