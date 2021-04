Le SLUC Nancy Basket à l'arrêt : quatres cas positifs au covid dans l'équipe

"On va s'accrocher, la véritable inconnue est de savoir dans quel état on va redémarrer et ré-intégrer tous les joueurs malades" Youri Verieras, Directeur Général du SLUC Nancy Basket



Les règles sanitaires sont strictes dans les championnats professionnels de sport face au covid. Si trois cas positifs au covid ou plus sont detectés dans les équipes, elle doit se placer en isolement pendant sept jours, avant de pouvoir réaliser de nouveaux tests. Le Sluc Nancy Basket, actuellement deuxiéme de nationale Pro B, n'échappe pas au réglement. 4 cas positifs ont été detectés dans l'équipe et le staff lorrain. Un coup au moral pour le SLUC, à quelques matchs de la fin de saison. Ils devraient reprendre la compétition le 20 avril à Blois, pour ensuite affronter Saint Chamond le 23 et Nantes le 25. Une semaine qui s'annonce chargée et où il ne va pas falloir flancher si ils veulent garder l'espoir de prendre la première place du classement. Youri Verieras, le directeur général du club, répond à nos questions.