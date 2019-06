Le S.N.U - Service National Universel

La Loire-Atlantique est l'un des départements français qui expérimente actuellement le tout nouveau SNU, le Service National Universel.

Jusqu'à vendredi, 179 jeunes de 15 et 16 ans participent à ce dispositif mis en place par le gouvernement. Il pourrait être obligatoire pour les jeunes de 16 ans à l'horizon 2022-2023.

Reste à voir si l'expérimentation qui est en cours actuellement dans 13 départements est concluante.

En Loire-Atlantique, les 179 jeunes du SNU sont logés à Guérande. Hormis les problèmes d'organisation ou de rythme des journées, ils semblent heureux de cette expérience.

Antony Torzec a rencontré Patrick Maurienas, le directeur du centre SNU de Guérande et Léo Najid et Manon Genois, deux jeunes participants.