"Le soleil levant nous visitera" (Lc 1, 67-79)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

à la naissance de Jean Baptiste,

Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint

et prononça ces paroles prophétiques :

« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,

qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve

dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,

par ses prophètes, depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l’ennemi,

à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,

mémoire de son alliance sainte ;

serment juré à notre père Abraham

de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis,

nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du Très-Haut ;

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,

et tu prépareras ses chemins,

pour donner à son peuple de connaître le salut

par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,

quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres

et l’ombre de la mort,

pour conduire nos pas

au chemin de la paix. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

En neuf mois, nous dit l’évangile de Luc, en neuf mois Zacharie a fait un chemin gigantesque. Neuf mois en silence, neuf mois où ce prêtre ne peut plus officier. Neuf mois où, dans le silence, dans l’écoute de ce qui se passe en sa femme, il laisse la place à cet enfant qui grandit en elle. Il faut du temps pour qu’il passe de Celui qui demande des explications à Dieu avec une certaine assurance et connaissance à Celui qui devient prophète, capable de voir et de dire l’incommensurable de Dieu. Cette grande bénédiction reprend toute l’Ecriture. Elle en est pétrie. Tout ce qu’il savait, tout se conjugue au cœur de sa vie, au cœur de sa chair. Dieu est à la fois celui qui vient d’en-haut et celui qui surgit du plus profond des ténèbres. Il est Celui qui se révèle au travers de ces entrailles, dit ce chant. Tout son être, tout l’être de Dieu désir notre vie, notre sortie de la peur. Pourquoi ? Pour conduire nos pas sur un chemin de paix, chemin de réconciliation. Zacharie l’a vécu pour lui-même. Un chemin de réconciliation avec Dieu, avec lui-même, avec l’histoire de tout son peuple.



Père, que nous nous prenions le temps de nous laisser transformer par la nouveauté de ta présence, aujourd’hui, en ceux et celles que nous rencontrerons. Que nous prenions le temps de nous laisser transformer par ta parole, aujourd’hui. Que nous puissions devenir prophète, annonceurs de ce chemin de paix offert à chacun.