Le sourire

Les deux stagiaires de 3eme qui sont à la rédaction de Phosphore avec moi cette semaine, Angèle et Lucille, ont d’abord étouffé un petit rire en voyant cette photo. Et puis elles ont commenté : "C'est vraiment bizarre cette image. Il n'y a que des femmes en uniformes. Elles ont toutes l'air triste, et au milieu, il y a un seul garçon, il a l'air hyper content".

Alors ce n'est pas n'importe quel garçon, c'est plutôt un homme. Il est vêtu d’un pardessus crème, plutôt clair, quand les femmes autour de lui portent un uniforme de l’armée, kaki, plutôt sombre. Il est tout seul, elles sont très nombreuses. Impression accentuée par le cadrage qui est fait de telle manière que l’on puisse imaginer qu’il y en a encore d’autres hors cadre.

A gauche, à droite, en dessus, en dessous, on devine des bouts d’épaules, une apparition de chapka. Et puis, il est placé bien au centre de l’image. Notre œil converge vers lui. Pas de doute, c’est le sujet principal de la photo.

Et pour cause, puisque c'est le dirigeant Nord-Coréen Kim Jong Un.

Et si les deux stagiaires ont étouffé un petit rire, c’est qu’on est un peu mal à l’aise devant cette image. C’est l’attitude de tous les personnages qui nous perturbe. Le dictateur affiche un grand sourire un peu niais, et la plupart des femmes présentes sont en larmes. Elles semblent submergées par une émotion incontrôlable qui jure avec leurs fonctions militaires.

Et puis elles jouent plus ou moins bien. Certaines en font vraiment des caisses, d’autres sont dans l’esquisse… Au premier plan, une femme trahit la mise en scène : elle regarde impassible l’objectif. Elle signifie ainsi que la photo n’est pas prise sur le vif, mais évidemment posée.

La photo est transmise par l’agence d’actualité Nord-Coréenne KCNA. C’est le cas de nombreuses photos qui nous viennent de là-bas. Bien que rediffusée par l’AP, The Associated Press, l’agence de presse des Etats-Unis, cette photo n’est pas de l’information mais de la communication de la part du régime Nord-Coréen. Mais il fait sa com’ à moitié, car il n’a pas pris la peine de légender la scène. Il est juste écrit que Kim Jong Un visite l’unité 5492. Vu d’ici, on a du mal à comprendre l’émotion.

LES FEMMES PLEURENT CAR ELLES APPROCHENT UN HOMME TELLEMENT IMPRESSIONNANT ?

Oui, peut-être. Mais c’est en tous cas, une petite leçon de lecture d’image. On peut regarder comme on le fait chaque vendredi la composition de la photo. On peut s’arrêter aussi sur la légende qui d’habitude nous renseigne. Mais pour les lecteurs et lectrices de journaux en papier, on peut aussi tourner la tête et regarder le crédit, collé à la verticale sur le côté de l’image.

Qui a pris la photo ? Ici, une agence nationale. Ca nous renseigne aussi : info ou propagande, c’est parfois écrit en tout petit…