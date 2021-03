Le télétravail nous a-t-il rendu plus ou moins productifs ?

"Il y a eu une première phase d'euphorie. Mais depuis le deuxième confinement, cette obligation génère beaucoup d'inconvénients et une baisse de productivité".

Gilles Caumont, président du Medef de Meurthe-et-Moselle



Avec l’arrivée de la crise sanitaire de nombreux salariés ont découvert le télétravail. Un an après, quel bilan tirer de cette pratique ? Avec le télétravail, les salariés sont-ils plus ou moins productifs ? Est-ce qu’un équilibre télétravail et présentiel serait un bon compromis pour l'avenir ? Quels sont les risques du 100 % télétravail ? Gilles Caumont, président du Medef de Meurthe-et-Moselle, nous répond.