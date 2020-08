Le témoignage d'Ambroise, jeune angevin au service de l'Eglise à l'île Maurice

En ce dimanche 16 août, au lendemain de la fête de l’Assomption, le sanctuaire marial de l’ile de Behuard accueillera la rencontre « Eglise sans frontières » organisé par le service de la Mission Universelle. Missionnaires en congé, religieux étrangers présents en Anjou, volontaires de solidarité internationale et tous ceux qui sont « disciples-missionnaires » dans le monde et dans notre diocèse sont conviés à cette journée de partage et de rencontre, organisée chaque année sur le sanctuaire. Ils devraient être cette année environ 70. Parmi eux, il y aura Ambroise Bergier, jeune angevin de 26 ans qui, après ses études pour devenir archiviste a décidé, il y a un an, de s’engager auprès de la DCC, la Délégation Catholique pour la Coopération. Un organisme qui l’a envoyé à l’ile Maurice.