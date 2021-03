Le théâtre de Mende occupé

Le mouvement d'occupation des salles de spectacle, lancé début mars à Paris, se propage à travers la France.



"Qu'on nous donne des perspectives": elles sont désormais près de 50 salles à être occupées à travers la France, dont l'Opéra de Lyon et le Grand Théâtre de Bordeaux lundi, intermittents et étudiants réclamant la réouverture des lieux culturels et le retrait des projets de décret de la réforme de l'assurance-chômage.

Le mouvement parti le 4 mars du Théâtre de l'Odéon à Paris a eu un effet boule de neige depuis. Au moins 45 salles sont occupées à travers la France et "ça s'élargit d'heure en heure", dit-on à la CGT Spectacle.

Sylvie participe à l'occupation du théâtre de Mende.