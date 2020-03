"Le thème de l'icône, c'est la sainteté"

Ce samedi à Solesmes à mi chemin entre Angers et Le Mans, Grégoire Aslanoff, enseignant à l'institut St Serge de Paris viendra donner une conférence sur l'icône dans la spiritualité orthodoxe. L'occasion de mieux comprendre ce qu'est une icône et surtout ce qu'elle n'est pas, alors que ces réprésentations sont aujourd'hui communes dans les églises ou les familles catholiques. Si les formes de l'icône sont beaucoup plus diverses qu'on ne peut l'imaginer, elle demaure beaucoup plus qu'un simple tableau.



"L'icône dans la spiritualité orthodoxe", une conférence de Grégoire Aslanoff à l'invitation de l'ACOS, salle St Michel à Solesmes (72), samedi 7 mars 2020 à 15h.