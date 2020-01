Le ton monte entre Washington et Téhéran

Le Parlement iranien a adopté mardi matin en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme "terroristes" après l'élimination en Irak du général Soleimani par une frappe américaine. Des milliers d’Iranien dont afflué mardi matin à Kerman où le militaire, commandant des brigades Al Qods, doit être enterré.

Lundi dernier, dans une lettre transmise par erreur, les Etats-Unis ont annoncé préparer leur retrait d'Irak avant de démentir. Un cafouillage qui vient s'ajouter à une situation déjà ultra-tendue avec l'Iran. Autour de ce climat de tension, il ne faut pas oublier les deux chercheurs français détenus sur place.

Un rassemblement est prévu mardi après-midi à Paris, à 15h30, devant Science Po pour soutenir Fariba Adelkha et Roland Marchal. Ils sont emprisonnés depuis plus de six mois en Iran. Accusés d’espionnage et de d’atteinte à la sureté de l'Etat, comme d'autres chercheurs internationaux. L'analyse de Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS et membre du comité de soutien.