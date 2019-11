Le Vatican lance l'Organisme consultatif international des jeunes

C’était une des recommandations du Document final du Synode des jeunes de 2018

Il est composé de 20 jeunes de différentes régions du monde et de quelques mouvements, associations et communautés internationaux. Des jeunes engagés dans les différentes phases du processus synodal comme le Forum international des jeunes que le Dicastère a organisé en juin dernier pour promouvoir la mise en œuvre de l’exhortation apostolique "Christus vivit".



Qui sont ces jeunes nommés pour ce nouvel organisme du Vatican ?

Cet Organisme consultatif international des jeunes c’est un vrai tour du Monde. Parmi les 20 jeunes nommés pour les trois prochaines années, il y a trois Africains (Guinée, Ouganda et Afrique du Sud), six Américains (Etats-Unis, Canada, Brésil, Salvador, Porto Rico et Chili), trois Asiatiques (Indonésie, Inde, et Japon) un Australien, un Libanais et six Européens (Autriche, Italie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et France).



Il y a donc un français

Il s’appelle Lucas Petit Navarro, il a 21 ans, est étudiant en 3e année de médecine à Bordeaux, il est engagé dans la communauté du Chemin-Neuf depuis trois ans et il est proche de la communauté de Taizé. Il a été contacté par le Vatican début octobre. Et c’est le préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, le cardinal Kevin Farrell, qui lui a écrit personnellement pour lui confirmer sa nomination avec une ambition : que la voix des jeunes soit écoutée et que soit mise en place une pastorale qui les évangélise. Le groupe jouera donc un rôle important de consultation et de proposition pour les jeunes. Leur première réunion est prévue à Rome début avril 2020.