Le village de François, une réponse à la fraternité

Alors que le pape François vient de publier son encyclique sur la fraternité humaine, le projet "le village de François" a franchi une étape importante ce week-end près de Toulouse. Samedi, les huit moines de la communauté de l'abbaye de Notre-Dame du Désert, près de Toulouse ont remis les clés de leur monastère au village de François.

Cette association s'est donnée pour objectif de créer un lieu de vie partagée où cohabiteraient des personnes fragiles et des familles. "L'idée c'est de vivre avec les gens qui sont en bord du chemin, de vivre ensemble, de vivre une fraternité. La deuxième chose c'est de développer de l'activité économique. En créant un système où les plusfragiles sont capables de produire de la richesse, on peut leur montrer qu'ils ont plus de valeur que la société le dit", explique Etienne Villemain, le fondateur de l’association Lazare à l'origine de ce nouveau projet.

Une famille habite déjà sur place. Six autres familles devraient s’installer au sein de l’abbaye d'ici le début de l'année prochaine. Elles seront rejointes par des associations qui accompagnent des personnes âgées, des prostituées, des jeunes. Des liens vont se tisser entre tous ces colocataires. "Chaque famille va avoir une mission. On voudrait développer des jardins maraîchers, et on a un père de famille qui pourrait accompagner le développement de cette association. On veut être quelque chose qui soit ouvert et qui permette une rencontre", explique Etienne Villemain.

Et s’il reste encore beaucoup à faire pour accueillir à terme 130 personnes au sein l’abbaye de Notre Dame du Désert près de Toulouse, Etienne Villemain voit dans l’encyclique du pape sur la fraternité un encouragement à poursuivre cette mission. D’autres villages du pape François sont à l’étude notamment à Lourdes et à Solignac, près de Limoges.